Ordigno contro la Casa del Popolo durante evento musicale, si indaga La dura condanna del sindaco De Maio: "Episodio grave e inaccettabile"

Un ordigno esplosivo è stato lanciato da ignoti all'interno della Casa del Popolo Cohiba di Nocera Inferiore nella serata di venerdì 12 giugno, mentre era in corso un evento musicale. L'episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità cittadina e ha spinto l'Amministrazione Comunale a esprimere solidarietà a tutte le persone presenti al momento dei fatti.

Le indagini

Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti del caso per risalire all'identità dei responsabili del gesto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'ordigno utilizzato né sull'eventuale presenza di feriti.

La condanna del Sindaco

Il Sindaco Paolo De Maio ha commentato l'accaduto con una netta presa di posizione: "Quanto accaduto è un gesto grave e inaccettabile. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine affinché venga fatta piena luce sull'accaduto. Nocera Inferiore è una città che si riconosce nei valori del rispetto, della convivenza civile e del dialogo e respinge con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione".