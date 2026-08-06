Vandalizzata la villa intitolata a Falcone e Borsellino, il caso in Parlamento Vietri (FdI) si è rivolta direttamente al ministro dell'Interno, Piantedosi

"Il grave atto vandalico che ha colpito la villa comunale Falcone e Borsellino di Cava de' Tirreni rappresenta un episodio che merita la massima attenzione. Danneggiare un bene pubblico significa colpire l'intera comunità e privare i cittadini di un luogo di aggregazione, socialità e svago". Così la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri, che ha presentato un'interrogazione parlamentare.

"Ho appreso con preoccupazione quanto accaduto e della denuncia presentata dal sindaco Raffaele Giordano alle autorità competenti. Per questo ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per conoscere quali iniziative il governo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di assicurare l'individuazione dei responsabili e valutare, d'intesa con la prefettura e la questura di Salerno, eventuali ulteriori misure di prevenzione e controllo del territorio a tutela del patrimonio pubblico e della sicurezza urbana. Confido che si possa fare piena luce sull'accaduto e che gli autori di questo gesto siano rapidamente individuati. La tutela dei beni comuni - conclude Vietri - è un dovere che coinvolge tutti e richiede una costante collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine ed enti locali, affinchè episodi come questo non compromettano la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini".