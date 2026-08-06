Allontanato dall'Esercito per molestie ai viaggiatori: tensione alla stazione Protagonista della vicenda un 23enne, che poi è stato soccorso dopo un malore

Un ragazzo di 23 anni, di origine nordafricana, è stato soccorso alla stazione di Salerno. Secondo quanto ricostruito, il giovane infastidiva e inveiva contro turisti e viaggiatori presenti nella stazione ed è stato invitato ad allontanarsi dai militari dell'Esercito in servizio di presidio nell'area. Poco dopo il ragazzo ha accusato dolori addominali.

È stata allertata un'ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i volontari di Anpana Official ODV, che hanno collaborato nelle ultime fasi dell'intervento tranquillizzando le persone presenti.