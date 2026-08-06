Il Cilento alza gli occhi al cielo: una serata per osservare Saturno L'iniziativa promossa dalla Pro Loco col Centro astronomico "Neil Armstrong"

C'è un luogo dove il mare incontra il cielo e dove, per una notte, la scienza dialoga con la storia, la natura e i sapori del territorio. È il Centro Visite Trentova-Tresino, che sabato 8 agosto 2026, dalle ore 20, ospiterà "E tornammo a riveder le stelle – Sotto il cielo di Trentova", l'iniziativa promossa dalla Pro Loco Agropoli Terra & Mare APS, con il patrocinio del Comune di Agropoli, in collaborazione con il Centro Astronomico Neil Armstrong (CANA).

L'appuntamento si propone come una delle iniziative più originali dell'estate agropolese, offrendo un percorso esperienziale che mette insieme divulgazione astronomica, racconti della mitologia classica, valorizzazione dell'Area Naturalistica Trentova-Tresino e promozione delle eccellenze enogastronomiche del Cilento.

Il momento più atteso sarà senza dubbio l'osservazione di Saturno, il pianeta degli anelli, che in questo periodo offre condizioni ideali per essere ammirato attraverso telescopi professionali. Guidati dagli esperti del Centro Astronomico Neil Armstrong (CANA), i partecipanti potranno osservare da vicino uno degli astri più affascinanti del Sistema Solare e scoprire nebulose, costellazioni e altri oggetti del cielo profondo, in un viaggio capace di coniugare rigore scientifico e fascino del racconto.

La serata sarà arricchita da un itinerario tra i miti che, fin dall'antichità, hanno ispirato i nomi delle costellazioni, offrendo al pubblico una lettura del cielo che unisce astronomia, cultura e tradizione. Ad accompagnare questo viaggio tra le stelle saranno i profumi e i sapori del territorio. La Pro Loco Agropoli Terra & Mare APS guiderà i partecipanti in un percorso di degustazione dedicato ad una selezione di vini delle cantine di Trentova, in abbinamento alla tradizionale "acqua e sale", simbolo della cucina marinara locale, trasformando l'osservazione del cielo in un'esperienza multisensoriale. L'iniziativa rappresenta un modello di promozione territoriale che mette in rete associazionismo, divulgazione scientifica, tutela ambientale e produzioni locali, contribuendo a valorizzare Agropoli e il Cilento attraverso forme di turismo sostenibile e culturale sempre più apprezzate dal pubblico.

«Viviamo in un territorio straordinario che merita di essere raccontato attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti. Con questa iniziativa vogliamo offrire a cittadini e visitatori l'occasione di riscoprire il piacere di alzare gli occhi al cielo, lasciandosi affascinare dalla scienza, dalla mitologia e dalla bellezza del cosmo, vivendo allo stesso tempo Trentova attraverso la sua natura, la sua storia e le sue eccellenze enogastronomiche. È un modo nuovo di promuovere il nostro territorio, capace di emozionare famiglie, turisti, appassionati e curiosi di ogni età», dichiara Giusy Mariani, presidente della Pro Loco Agropoli Terra & Mare APS.