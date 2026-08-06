Choc nel Salernitano: rinvenuto cadavere in stato di decomposizione A fare la macabra scoperta è stato un dipendente Gori nei pressi dei depuratori

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ad Angri, nei pressi dell'ingresso dei depuratori della Gori, in zona Taurano.

Il ritrovamento

Il corpo è stato rinvenuto all'interno di un terreno da un dipendente della Gori, che ha lanciato l'allarme. Da una prima analisi sembra si tratti di un suicidio, poiché il cadavere era appeso a un albero con una corda.

Le indagini

L'identità della vittima resta al momento ignota, anche se si ipotizza possa trattarsi di un cittadino straniero. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri, che ha effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna pista.

La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita all'obitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore, in attesa delle decisioni della Procura, che ha aperto un fascicolo.