Incidente stradale a Capaccio, due giovani trasportati d'urgenza in ospedale Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica

Sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Battipaglia i due govani di Torre Annunziata che, in mattinata, sono rimasti feriti in un grave incidente avvenuto a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Nell'impatto, che ha coinvolto una Fiat Panda con a bordo i due giovani (uno dei quali ha 25 anni) e una Ford Focus con dentro alcuni uomini di nazionalità marocchina, l'utilitaria ha avuto la peggio finendo in un canale a bordo strada.

I due ragazzi, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati all'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia: le loro condizioni sono definite gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e gli agenti della Polizia municipale di Capaccio Paestum. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.