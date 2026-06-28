Grave incidente a Sant'Egidio del Monte Albino: bimbo travolto da auto pirata Il piccolo è in fin di vita al Santobono, indagini in corso dei carabinieri

Un bambino di 11 anni è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale Santobono di Napoli in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera a Sant'Egidio del Monte Albino. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, il piccolo - che stava attraversando la strada in via Ugo Foscolo, in compagnia di un adulto - è stato investito da un'auto che poi si è data alla fuga. Gravissime le ferite riportate nell'impatto dal bambino che è stato trasportato d'urgenza al Santobono dove è ricoverato in pericolo di vita.

I militari hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, grazie alle quali è stato possibile individuare la vettura - una Volkswagen Golf di colore grigio - che ha travolto a forte velocità il bambino, per poi dileguarsi. In questa fase sono in corso le ricerche del conducente. La speranza è che possa costituirsi. Intanto Sant'Egidio del Monte Albino prega per il piccolo. La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta.