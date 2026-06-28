Salernitana, doppio colpo in prospettiva: blindati due giovani Primavera Entrambi hanno sottoscritto un contratto triennale

In attesa di annunciare i primi rinforzi per la prima squadra, la Salernitana ha formalizzato una doppia operazione in prospettiva. Muovendosi d'anticipo, infatti, la società granata ha deciso di far sottoscrivere il primo contratto professionistico ai centrocampisti Francesco Ferrarese e Michele Paolillo, entrambi protagonisti di una buona annata con la formazione Primavera. I due calciatori, nati nel 2009, hanno firmato un contratto triennale con la Salernitana che li legherà al cavalluccio marino fino al 30 giugno 2029. Per la società granata si tratta di un cambio di prospettiva importante e che testimonia la volontà d'iniziare un percorso di valorizzazione dei propri talenti. Ferrarese e Paolillo erano, infatti, finiti nel mirino di diverse società di serie A e serie B, ma la Salernitana ha deciso di scommettere sui suoi giovani, blindandoli con un contratto triennale.