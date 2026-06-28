Maiori, i fondamenti della subacquea alla Canottieri Partenio Iniziativa per i giovani del gruppo scout Minori 1

Nuova esperienza offerta dalla società ASD Canottieri Partenio di Maiori e dal presidente Francesco Noio ai giovani del gruppo scout Minori 1. Accompagnsti da Sergio Pisani e Gianfranco Bonito, con la collaborazione dell'istruttore Cedip Sias, Alberto Mobilia, socio sportivo della società, i giovani hanno potuto apprendere i fondamenti della subacquea.

Una bellissima esperienza, volta non solo a sensibilizzare ma soprattutto a far conoscere quel mondo nascosto che c'e di fonte ai nostri occhi. La conoscenza e la consapevolezza in materia di salvaguardia, infatti, passano proprio dalla sensibilità e responsabilità che i giovani dovranno perseverare per poter continuare a godere dei suoi molteplici e numerosi frutti.

Respirare è per tutti un gesto spontaneo e naturale. In acqua non è proprio cosi, imparare a farlo con un respiratore, non solo permette di poter osservare tutto quello che c'è nei nostri fondali ma riesce a mettere l'individuo in connessione con la natura. Ciò aiuterà ad adattarci alla stessa e non solo a sfruttarla.