Balneabilità e gestione del demanio marittimo: il punto della situazione Le acque sottoposte a controllo sono risultate conformi e balneabili

A seguito delle segnalazioni dei giorni scorsi, Arpac, agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, ha effettuato gli accertamenti sulle acque interessate, confermandone la conformità ai parametri previsti dalla normativa per la balneazione.



Gli approfondimenti hanno inoltre ricondotto le chiazze osservate in superficie nei giorni scorsi a un fenomeno naturale di mucillagine, successivamente dissoltosi.



Le acque sottoposte a controllo sono risultate conformi e balneabili. La rassicurazione arriva dall'amministrazione comunale.

"Sulla qualità del mare e sulla tutela della salute pubblica, continueremo a fare riferimento ai dati scientifici e agli accertamenti degli organismi competenti, assicurando ai cittadini un’informazione puntuale, trasparente e fondata su elementi ufficiali.



Diverso, e distinto, è il tema della gestione del demanio marittimo e degli arenili".



L’attuale amministrazione si è insediata con la stagione balneare già avviata e con un quadro di concessioni, affidamenti e rapporti contrattuali relativo all’estate 2026 già definito.

"Si tratta, dunque, di un assetto amministrativo ereditato, del quale spetta oggi a questa amministrazione verificare puntualmente la corretta attuazione.



Per questo sono state richieste agli uffici competenti attività di verifica e monitoraggio sulla gestione delle aree demaniali, sul rispetto degli atti concessori e contrattuali e sulle condizioni previste per la fruizione degli arenili. Tali attività proseguiranno per l’intera stagione balneare 2026.



Qualità delle acque e gestione del demanio sono quindi questioni distinte e come tali vengono affrontate: sul mare parlano i controlli ambientali e i dati ufficiali; sul demanio occorrono verifiche puntuali sul rispetto delle concessioni, dei contratti e delle condizioni di utilizzo degli spazi pubblici.



In una fase di particolare attenzione sul nostro litorale, il compito dell’Amministrazione non è quello di anticipare conclusioni né di alimentare contrapposizioni, ma di accertare i fatti, acquisire i dati, verificare gli atti e far rispettare le regole.



Maiori vive da sempre in un rapporto profondo con il proprio mare. Tutelarne la qualità e garantire una gestione corretta, trasparente ed equilibrata degli arenili significa proteggere insieme un bene pubblico, la comunità residente e la qualità dell’accoglienza.



È con questo metodo, fondato su rigore, trasparenza e responsabilità, che continueremo a lavorare, tutelando l’immagine della nostra cittadina".