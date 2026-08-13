Salernitana, prime sirene per Ferrari: la situazione Il Loco è legato da un altro anno di contratto alla Bersagliera

Due sondaggi e un contratto in scadenza nel giugno 2027. La Salernitana aspetta D'Ursi per l'attacco ma si prepara anche a resistere ad eventuali offerte per i propri big. Nel mirino nelle ultime ore è finito Franco Ferrari. Il Loco è legato alla Bersagliera da un altro anno di contratto, con la scadenza 2027 che può rappresentare un assist per i club interessati all'argentino. Nei giorni scorsi, un primo sondaggio era arrivato dal Perugia che sognava un tris di colpi dopo aver portato in Umbria Carriero e Quirini. Nelle ultime ore, anche il Casarano si è mosso con l'entourage del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione.

La volontà del club

La Salernitana non vorrebbe privarsi però dell'italo-argentino, determinante nella seconda parte di stagione in coppia con Facundo Lescano. Già lo scorso gennaio, il club fece muro su una sua partenza, anche alla luce della volontà del calciatore di proseguire il suo matrimonio in granata nonostante l'offerta allettante del Foggia. Le vie del mercato però sono infinite. E i primi club bussano per Ferrari.