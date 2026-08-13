Tifo granata in fermento, nasce l'Unione Club Salernitana La nuova associazione culturale e sportiva avrà come presidente Alfonso Pugliese

Una nota per ufficializzare la nascita di un nuovo gruppo del tifo granata. Si è costituita il giorno 11 agosto 2026 l’associazione culturale e sportiva denominata “Unione Club Salernitana” - partendo dall’esempio di vita dello storico tifoso granata Gianni Novella, venuto a mancare due anni fa - per realizzare uno spazio unico di aggregazione per tutto il mondo della tifoseria della U.S. Salernitana 1919.

I club aderenti all’U.C.S. hanno eletto per acclamazione Alfonso Pugliese alla carica di presidente, mentre i due vice-presidenti sono Massimo Falci e Roberto Buonfrisco. Presidente onorario dell’associazione è stato nominato il cav. Antonio Guariglia. I nomi dei componenti il Consiglio Direttivo, con annesse le deleghe esecutive, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime settimane. Dalla città di Salerno alla provincia fino ad arrivare a tutto lo stivale ed oltre confini, l’U.C.S. vuole essere un punto di riferimento chiaro e trasparente per tutti i club organizzati, al fine di realizzare iniziative e progetti a sostegno della nostra beneamata Bersagliera, portando ovunque il buon nome della città di Salerno.

“Ho accettato con onore e grande soddisfazione personale – esordisce il presidente Alfonso Pugliese – la guida dell’Unione Club Salernitana, certo di aver aggregato attorno alla mia persona un gruppo di amici, tutti mossi unicamente dalla passione per la Salernitana e dalla voglia di mettersi a disposizione della tifoseria organizzata e non per sostenere sempre e comunque i nostri colori e la maglia granata”.

Il logo ufficiale dell’U.C.S. rappresenta l’identità profonda della città di Salerno e della sua tifoseria, racchiudendo in un unico simbolo storia, appartenenza e passione. La forma a scudo richiama i valori di forza, protezione e difesa dei colori, elementi fondamentali per ogni comunità sportiva. Il Castello Arechi rappresenta le radici, la tradizione e l’orgoglio Salernitano, mentre il cavalluccio marino della Salernitana, stilizzato in modo da richiamare la lettera “S”, iniziale della città e della squadra, ne è il naturale completamento. Non manca il follaro, simbolo della gloriosa eredità longobarda della città.

“E’ una sfida entusiasmante e ricca di stimoli emotivi – hanno aggiunto poi i due vice-presidenti Massimo Falci e Roberto Buonfrisco – frutto di una condivisione spontanea e diremmo quasi naturale di un progetto che vogliamo portare avanti nel tempo, certi che tutti i tifosi granata riconosceranno in questa iniziativa i valori della lealtà, dell’inclusività e dell’accoglienza, alla base di una sana e corretta passione sportiva, come quella che nutriamo per la Salernitana”.