Auto finisce fuori strada, piomba in una proprietà privata e investe una donna Grave incidente: due persone in ospedale

Un grave incidente si è verificato questa sera - intorno alle 21.30 - sulla litoranea, all’altezza del Lido Arenella, a Pontecagnano Faiano.

Per cause ancora in fase di accertamento e sulle quali sono al lavoro gli investigatori, un’auto è uscita fuori strada, ha abbattuto un muretto ed è entrata in una proprietà privata, travolgendo una persona che si trovava all’interno.

L'impatto è stato molto violento.!Sul posto la Centrale Operativa del 118 che ha allertato due ambulanze, tra cui una della VO.P.I. di Pontecagnano Faiano. I soccorritori hanno prestato le prime cure e trasportato in ospedale al "Ruggi" sia l’occupante dell’auto, cittadino non italiano, sia la donna investita. Le loro condizioni sono al vaglio dei medici. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.