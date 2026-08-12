Camerota, era dispersa da due giorni: trovata senza vita Irene Belluccio

Si sono concluse in maniera tragica le ricerche di Irene Belluccio, la donna di 73 anni che risultava dispersa da due giorni nel comune di Camerota. Il corpo senza vita dell'anziana è stato ritrovato in un dirupo di circa 30 metri. I Vigili del Fuoco con una manovra speleo alpino fluviale hanno recuperato la salma che verrà portata a Vallo della Lucania per gli esami autoptici.
Le squadre di ricerca del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS hanno lavorato dalle prime ore di questa mattina schierando in campo anche le unità cinofile.
La donna si era allontanata dalla propria abitazione e si è poi ritrovata in zona boschiva, precipitanto lungo un vallone in località Marco, a Marina di Camerota in fondo al quale è stato individuata dai vigili del fuoco.
Dopo la valutazione da parte delle autorità e l'autorizzazione a procedere, la salma è stata recuperata da squadre miste del Soccorso Alpino e Speleologico e vigili del fuoco utilizzando tecniche di corda.