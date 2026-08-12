Salernitana-D’Ursi, situazione cristallizzata: i dettagli Tutto fatto tra i club e l'entourage del calciatore ma serve il via libera definitivo

Gli accordi già trovati. Manca il via libera, quello determinante per chiudere l’operazione. La Salernitana ha in pugno Eugenio D’Ursi. Ma ora c’è la questione temporale che inizia ad avere un peso e che potrebbe far saltare l’operazione. Perché il calciatore, che sui social aveva fatto partire la clessidra con un pallone segnale di un’attesa spasmodica, ora vuole scrivere le pagine future della sua carriera. I quindici gol dello scorso campionato un bigliettino da visita niente male e che hanno risvegliato l’interesse anche di altre big di serie C come Perugia e in particolar modo lo Spezia.

La deadline

L’inizio della stagione ufficiale è una sorta di deadline naturale. In caso di utilizzo del Sorrento, per il calciatore ci sarebbe poi la possibilità di poter vestire solo una seconda maglia diversa nella stagione 2026-2027. La speranza dell’attaccante è quella di confermare la parola data alla Salernitana. Il Sorrento ha confermato la volontà di cedere la punta per una cifra che si aggira sui 100mila euro. Il pallone passa alla Salernitana che ha tutto pronto ma non ha ancora ricevuto il via libera di Danilo Iervolino per una delle operazioni più onerose dell’estate granata.

Il tesoretto Ruggeri e il nodo Ghiglione

La Salernitana deve fare i conti anche con una lista esuberi che annovera tra le sue fila anche l’ingaggio pesantissimo di Paolo Ghiglione. Per l’esterno al momento mancano offerte dalla serie B, categoria che il calciatore reputa come necessaria per un suo trasferimento. Si ragiona anche sulla possibilità di una risoluzione ma con cifre da concordare col calciatore, all’ultimo anno di contratto col club campano. E chissà che un aiuto non possa arrivare dal contributo di solidarietà che spetterebbe alla Salernitana dalla cessione di Ruggeri all'Aston Villa.