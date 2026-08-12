Sarno, paura ad Episcopio per un frana: fango travolge un gregge La Polizia ha dato supporto ad alcuni residenti

La bomba d'acqua che nel pomeriggio si è abbattuta su gran parte della Campania ha provocato paura e disagi a Sarno, città dove è sempre vivo il ricordo della tragica alluvione del maggio 1998. Intorno alle 17 ad Episcopio si è verificata una frana, provocata probabilmente dal cedimento di un costone in via Muro D'Arci. Il fango è scivolato a monte ed ha invaso l'area. Fortunatamente non si registrano feriti ma i detriti hanno travolto un gregge di pecore che si trovava in zona. Sul poto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale. Le forze dell'ordine hanno dato supporto ad alcuni residenti, rimasti bloccati in casa a causa dei detriti arrivati nei pressi delle loro abitazioni. Fortunatamente la situazione è rimasta sotto controllo ma nella città dei sarrastri l'allerta resta alta ogni qualvolta si verificano fenomeni del genere.