Salernitana, che intreccio col Pescara: quattro nomi sul tavolo I granata vogliono D'Ursi, gli abruzzesi Cicerelli ma occhio ai clamorosi colpi di scena

L'ultimo nome in ordine temporale è quello di Eugenio D'Ursi. La storia della trattativa con la Salernitana è arcinota: il club granata ha un accordo con il Sorrento e con l'entourage della punta ma non si andrà oltre il weekend per la pausa di riflessione. Danilo Iervolino deve sciogliere le riserve e autorizzare un'operazione da 100mila euro da destinare al club rossonero. Altrimenti, D'Ursi si guarderà intorno e prenderà in considerazione nuove proposte. L'ultima in ordine temporale arriva da Pescara. Il club abruzzese ha bussato ma ha ricevuto come risposta la volontà del calciatore di mantenere la parola data alla Salernitana.

Le altre operazioni

Il Pescara vuole cautelarsi in caso di fumata nera per Emmanuele Cicerelli. L’esterno offensivo avrebbe raggiunto un’intesa con il club abruzzese per un contratto biennale. Il giocatore, legato al Catania fino al giugno 2027, potrebbe quindi lasciare la Sicilia, seppur nelle ultime ore il club etneo abbia rallentato l'uscita del numero dieci. La Salernitana spera in un innesto offensivo del Pescara per provare l'affondo per Andrea Ferraris. Intanto, il Pescara ha proposto un contratto annuale a Roberto Inglese. L'ex capitano granata ha rifiutato ma le parti restano in contatto.