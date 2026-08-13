Scafatese, Romano infiamma il derby: "Salernitana? Dicono essere grande squadra" Il patron dei canarini alla presentazione della squadra: "Questo è solo l'inizio, puntiamo in alto"

Una festa di luci, di colori, di musica e fuori pirotecnici. Sedici anni dopo l'ultima volta la Scafatese si prepara ad accogliere nuovamente la serie C. E nel corso della serata di presentazione della squadra, Felice Romano alza lo sguardo e l'asticella delle ambizioni: "Scafati è da invidiare. Questo è solo l'inizio. Se Dio vorrà ci sarà qualche sorpresa. Se l’anno scorso ho detto che avremmo vinto il campionato a dicembre, quest’anno dico che lo facciamo a marzo, anche se il campionato è difficile e con tante squadre. Io mi sento che a marzo finiremo il campionato come fatto l’anno scorso".

La battuta alla Salernitana

Si inizierà sabato con il derby con la Salernitana. Ci pensa Romano ad infiammare l'attesa: "Non vedevo l’ora di salire su questo palco dopo due mesi e non vedo l’ora che arrivi sabato per andare a giocare contro una grande squadra che è la Salernitana, almeno così dicono loro, ma non hanno capito che devono giocare con la Scafatese, questo ci tengo a precisarlo. Prima la Scafatese stava in Serie D, adesso facciamo vedere cosa siamo capaci di fare in C,