Baronissi guida la rete dei comuni e conquista 734 mila euro Finanziati gli arredi innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia

Il comune di Baronissi conquista un importante risultato per il territorio, ottenendo un finanziamento di 734.000 euro nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e Competenze 2021–2027” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, destinato alla fornitura di arredi didattici innovativi per gli asili nido e le scuole dell’infanzia.

L’intervento rientra nell’azione del Programma Nazionale dedicata allo sviluppo di ambienti innovativi destinati ai servizi per l’infanzia e ha l’obiettivo di rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni, attraverso la realizzazione di spazi più moderni, funzionali, inclusivi e adeguati ai nuovi modelli di apprendimento.

Le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) sono infatti finalizzate a sostenere una didattica innovativa e laboratoriale, creando ambienti capaci di favorire non solo l’apprendimento, ma anche il gioco, la scoperta, la socializzazione e il benessere dei bambini.

L’intervento assume particolare valore perché si inserisce in un più ampio percorso di potenziamento dei servizi per la prima infanzia e si pone in continuità con gli investimenti infrastrutturali realizzati attraverso il PNRR per asili nido e scuole dell’infanzia. Il finanziamento consentirà quindi di accompagnare la qualità degli edifici e degli spazi educativi con dotazioni e arredi progettati per rendere gli ambienti maggiormente rispondenti alle esigenze dei bambini e delle comunità educanti.

L’intervento è stato ammesso a finanziamento grazie alla candidatura presentata da Baronissi in qualità di Comune capofila, alla guida di un’aggregazione composta dai Comuni di Castel San Giorgio, Fisciano, Pellezzano e Salerno. Una rete istituzionale che ha scelto di condividere una progettazione unitaria per intercettare risorse strategiche a favore dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia. Il contributo consentirà di completare e valorizzare le strutture educative con arredi moderni, flessibili e inclusivi, pensati per permettere una maggiore adattabilità degli spazi alle diverse attività educative.

L’obiettivo è creare ambienti nei quali i bambini possano muoversi, sperimentare, giocare e apprendere in modo più libero e partecipativo, mettendo a disposizione di educatrici e insegnanti strumenti e spazi coerenti con una didattica sempre più innovativa.

“Questo finanziamento è motivo di grande orgoglio per Baronissi e rappresenta il riconoscimento di un lavoro di squadra che abbiamo costruito con determinazione insieme agli altri Comuni. Essere capofila significa guidare una visione condivisa e trasformare la collaborazione istituzionale in opportunità concrete per i cittadini.

Investire negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia vuol dire investire nel futuro: significa offrire ai bambini luoghi belli, sicuri e innovativi in cui crescere, imparare e costruire le proprie relazioni, sostenendo al tempo stesso le famiglie e la qualità dei servizi educativi del territorio”. A dirlo è Anna Petta, sindaca di Baronissi.

Il progetto completa il percorso di potenziamento delle strutture educative già interessate da investimenti pubblici, arricchendole con dotazioni didattiche innovative capaci di migliorare l’esperienza quotidiana di bambini, educatrici e insegnanti.

“La qualità dell’educazione passa anche dagli spazi in cui essa prende forma. Grazie a queste risorse potremo dotare gli asili nido e le scuole dell’infanzia di arredi pensati per una didattica moderna, inclusiva e partecipativa.

È un intervento che migliora concretamente la vita delle nostre comunità educanti e conferma quanto la programmazione e la collaborazione tra enti possano generare risultati importanti per il territorio. Investire nella fascia 0-6 significa creare le condizioni migliori per accompagnare la crescita dei bambini e, allo stesso tempo, sostenere le famiglie e chi ogni giorno lavora nei nostri servizi educativi”, conclude Giuseppe Giordano, Assessore alla Scuola del Comune di Baronissi.