Salernitana, il punto sul mercato: Faggiano lavora sulle uscite Ghiglione, Berra e Varone in lista di sbarco. Due gli acquisti che aspettano il via libera

Situazione cristallizzata. Entro il weekend la Salernitana spera di ufficializzare due operazioni in entrata. Con Marco Capuano è tutto fatto. Il difensore ha detto sì alla Bersagliera e attende solo un segnale dal direttore sportivo Daniele Faggiano per poter raggiungere Salerno e iniziare la sua avventura in granata. Accordo trovato per un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Faggiano vorrebbe dare priorità però ad Eugenio D’Ursi, attaccante del Sorrento con il quale la Salernitana ha un accordo sia col club che con il calciatore. 100mila euro ai rossoneri, biennale alla punta che non andrà oltre questo weekend. Serve il via libera di Iervolino, altrimenti il calciatore si guarderà intorno.

Le situazioni in uscita

Vallocchia e Ciotti al momento restano in standby. La priorità sono anche le uscite. Ferrari è ambito da Perugia e Casarano ma la Salernitana vorrebbe trattenere il Loco. Per Varone il Livorno si è stoppato, così come il Foggia ha rallentato per Berra che continua a guardarsi intorno. Urge trovare una soluzione per Ghiglione. L’esterno, con un ingaggio da 350mila euro netti, ultima eredità dalla serie B, vuole una chance in cadetteria. Ci pensa l’Entella dopo il passo indietro del Mantova. Non si esclude una rescissione.