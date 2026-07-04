Grave incidente ad Agropoli: ferito anziano 81enne E' stato investito da una Vespa insieme ad un familiare

Ancora incidenti stradali in provincia di Salerno. Questa mattina ad Agropoli, nel Cilento, un uomo di 81 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una Vespa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme a un familiare. L'incidente è avvenuto nella zona della Fornace.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, un'automobile si era fermata per consentire ai due pedoni di attraversare. In quel momento, però, la Vespa avrebbe superato il veicolo fermo, investendo entrambi. L'anziano, nella caduta, ha battuto la testa sull'asfalto ed è quello che ha riportato le conseguenze più gravi. Ferito anche il familiare.

Il conducente della Vespa si è fermato dopo l'incidente e la sua posizione è al vaglio della Polizia municipale di Agropoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa Italiana con due ambulanze. Dopo le prime cure, i due feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania.