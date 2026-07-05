Incendio ad Eboli in un casolare: intossicati tre giovani

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in un casolare situato in via Papaleone, lungo la SS18, nel territorio comunale di Eboli. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per domare le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormente.
A causa del fumo inalato, tre giovani di nazionalità marocchina - tutti di circa 20 anni - hanno riportato un'intossicazione.
La centrale operativa del 118 ha attivato un massiccio intervento sanitario: sul luogo sono giunte un'ambulanza della VOPI, una della Croce Verde di Battipaglia e un'automedica della Croce Rossa.
Presenti anche i carabinieri della compagnia di Eboli per i rilievi che serviranno a ricostruire le cause che hanno provocato l'incendio.
Fortunatamente non si registrano feriti gravi in quanto le condizioni dei tre giovani non destano particolari preoccupazioni.