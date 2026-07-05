Salernitana, Lovato e Ghiglione i primi nodi da sciogliere Il difensore e l'esterno pesano sul monte ingaggi: si sondano soluzioni

Ingaggi extra-lusso. Alleggerire i conti per poi potersi muovere in entrata. La Salernitana vuole confermare le cifre dello scorso anno ma all’alba della seconda campagna estiva targata Daniele Faggiano ci sono due ostacoli da superare. Il finale di stagione senza sussulti in termini di obiettivi sia personali che di squadra hanno spinto Empoli e Padova a mollare le piste Matteo Lovato e Paolo Ghiglione. Per il primo non è scattato l’obbligo di riscatto, per il secondo invece nessuna possibilità di riconferma.

Il club lavora per le cessioni

La partita della doppia cessione si riapre. La Salernitana vuole liberarsi al più presto di Lovato e Ghiglione. Pesa soprattutto l’ingaggio del primo, da 1,5 milioni di euro lordi. La Bersagliera proverà a chiedere anche un indennizzo per la cessione, possibile solo se dovesse concretizzarsi qualche soluzione estera. Dionisi lo stima e avrebbe mosso qualche passo per portarlo al Watford nella sua esperienza inglese. Altrimenti si sonderà ancora il mercato della B, seppur l’ingaggio sia un ostacolo insuperabile per molti club. Per Ghiglione invece si aspetta una soluzione, con il calciatore che non apre ad un declassamento in C.