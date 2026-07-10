Tragico epilogo: Grazia era stata ritrovata senza vita La donna si era allontanata da casa. Il messaggio social del sindaco

"A nome mio, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Siano, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa della signora Grazia Salvati. Ci stringiamo con sincera vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e dell'intera comunità di Castel San Giorgio, che in queste ore sta vivendo un momento di grande sofferenza.

La speranza che aveva accompagnato le ricerche ha purtroppo lasciato spazio a un epilogo che addolora profondamente tutti noi".

Così il sindaco di Siano, Giorgio Marchese, commenta il tragico epilogo della vicenda di Grazia Salvati. La donna, che si era allontanata da casa, è stata ritrovata senza vita.

"Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze e un abbraccio affettuoso, con l'auspicio che possa trovare conforto nell'affetto di quanti le sono vicini. La comunità di Siano si unisce al lutto della vicina comunità di Castel San Giorgio, nel ricordo della signora Grazia e nel rispetto del dolore che oggi accomuna tutti", il messaggio del sindaco Marchese.