Salernitana, Molina si presenta al Trento: "Qui mi sento a casa" L'argentino: "Sono un attaccante generoso, voglio fare bene"

Una nuova avventura. Juan Ignacio Molina saluta la Salernitana e riparte da Trento. L'attaccante argentino è il nuovo colpo per l'attacco della squadra gialloblu. L'albiceleste si è trasferito a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione e contro-opzione. Le prime parole della punta: «Sono davvero felice di essere a Trento perché qui mi sento a casa. È proprio in questo territorio che è iniziato il mio percorso in Italia e per questo sono contento di farci ritorno dopo un buon percorso di maturazione. In questi anni sono cresciuto molto sia dal punto di vista tattico sia da quello del sacrificio per la squadra. Sono un attaccante generoso, a cui piace lottare e fare il lavoro sporco per i compagni. Penso di essere una persona molto ambiziosa: so che qui c’è un gruppo davvero unito e per questo non vedo l’ora di conoscere tutti. Per la prossima stagione mi aspetto di fare grandi cose insieme a tutto l’ambiente gialloblù».