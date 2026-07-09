Raccolta differenziata: per chi sgarra maxi multa e fermo del veicolo L'obiettivo dell'amministrazione Sansone è arrivare all'80%

Prosegue con determinazione l'impegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Sansone per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e incrementare ulteriormente la raccolta differenziata sul territorio comunale. L'obiettivo è quello di raggiungere e superare la quota dell'80% di raccolta differenziata, consolidando Ascea come modello virtuoso di sostenibilità ambientale nel Cilento. E' quanto fa sapere, in una nota, palazzo di città.

"Un percorso che parte da basi solide. Ascea è infatti salita sul podio di RiciclaEstate, il riconoscimento che premia i comuni costieri più virtuosi nella gestione dei rifiuti durante il periodo estivo. Un traguardo che conferma l'efficacia del lavoro svolto e rappresenta uno stimolo a migliorare ulteriormente le performance ambientali del territorio. Negli ultimi mesi sono state messe in campo una serie di azioni che stanno già producendo risultati significativi. È stato potenziato il servizio di raccolta grazie a un lavoro efficiente svolto dagli operatori della logistica dei rifiuti, con un aumento dei passaggi dei mezzi dedicati allo svuotamento delle postazioni e un sensibile miglioramento del decoro delle aree di conferimento. Parallelamente l'amministrazione ha rafforzato le attività di controllo attraverso la Polizia Locale, intensificando le verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti e sul contrasto all'abbandono indiscriminato".

Linea dura per chi non si adegua: "Particolarmente incisivo si sta rivelando il sistema comunale di videosorveglianza, grazie al quale sono già stati individuati responsabili di illeciti ambientali. Gli accertamenti effettuati da remoto hanno consentito di elevare sanzioni amministrative pari a 1.000 euro, alle quali si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'abbandono dei rifiuti. Tutti i veicoli ripresi dalle telecamere vengono identificati attraverso il portale della videosorveglianza comunale. Nei prossimi mesi le sanzioni saranno notificate ai proprietari presso le rispettive residenze e la Polizia Locale procederà al ritiro della carta di circolazione per dare esecuzione al provvedimento di fermo amministrativo. L'attività di vigilanza sarà ulteriormente intensificata. Oltre ai controlli tecnologici, il Comune ha infatti predisposto un servizio di monitoraggio con personale in abiti civili che sarà operativo sull'intero territorio comunale, con particolare attenzione ai punti di raccolta dei rifiuti. L'obiettivo è individuare anche coloro che abbandonano i rifiuti senza l'utilizzo di veicoli, contrastando ogni forma di comportamento incivile", si legge nella nota del Comune cilentano.

«L'impegno dell'Amministrazione comunale e di tutti gli operatori del settore ambiente sarà serrato e costante per tutta l'estate 2026. Puntiamo a migliorare ulteriormente i risultati raggiunti e a coinvolgere cittadini, residenti e visitatori in un percorso di responsabilità condivisa. Ascea si candida a diventare un modello di gestione dei rifiuti e di green economy, nel rispetto del territorio e della straordinaria bellezza del nostro patrimonio ambientale», dichiara il sindaco Stefano Sansone.