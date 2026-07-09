Salernitana, da Catania: "Cicerelli non è sul mercato ma nessuno è incedibile" Si presenta il ds Varrà. Anche Dini può uscire: "Sarà Longo a scegliere il titolare"

"Prima le uscite e poi le entrate". Un ritornello che non accompagna solo la Salernitana. Anche il Catania fa i conti con una rosa extralarge e con la necessità di dover far spazio a nuovi ingressi. Si studia il mercato, con i messaggi lanciato dal neo-direttore sportivo Fortunato Varrà che fanno rumore. A partire dalla posizione di Emmanuele Cicerelli, oggetto del desiderio per la Salernitana: “Nessuno è incedibile. Non è un giudizio sul valore dei ragazzi, ma una questione di opportunità e di compatibilità tecnica. Cambiando sistema di gioco alcune caratteristiche possono diventare meno funzionali. Penso, ad esempio, a un giocatore come Casasola in una difesa a quattro oppure a valutazioni che il mister farà sui portieri. Cicerelli? Non ho ricevuto alcuna richiesta e, allo stato attuale, non è sul mercato".

Poi sulle ambizioni del club: “Per me una squadra competitiva significa una squadra costruita per lottare fino in fondo. Non mi sentirete dire che vinceremo sicuramente il campionato perché sarebbe una responsabilità che oggi non posso assumermi. Però una cosa è certa: a Catania non si viene per fare una passeggiata. Costruiremo una squadra forte, anzi fortissima”.