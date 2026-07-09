Omicidio Vassallo, slitta al 2 novembre la prima udienza del processo L'amarezza dei familiari del sindaco pescatore

Slitta al prossimo 2 novembre la prima udienza del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco "pescatore" di Pollica-Acciaroli, ucciso il 5 settembre 2010.

Il motivo del rinvio

Il differimento è stato deciso dopo che è stata accolta la richiesta di astensione presentata da un componente togato della corte d'assise di Salerno, risultato incompatibile per un motivo tecnico: aveva già partecipato a una precedente fase del procedimento durante le indagini. Il processo è stato quindi riassegnato alla seconda sezione e si tornerà in aula tra poco meno di quattro mesi. Nel procedimento si sono costituite 19 parti civili.

Una decisione che ha lasciato con l'amaro in bocca i familiari del politico cilentano, che da anni attendono di avere giustizia.

Gli imputati e gli sviluppi giudiziari

Sono chiamati a rispondere di concorso in omicidio l'ex brigadiere Lazzaro Cioffi e l'imprenditore Giuseppe Cipriano. Il 19 giugno scorso, al termine del rito abbreviato, è stato assolto l'ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso. Nei mesi precedenti era stato invece prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo, con una sentenza di non luogo a procedere che è stata appellata dalla Procura di Salerno d'intesa con la Procura generale.