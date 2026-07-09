Primavera 2, ecco il girone della Salernitana: quanti derby! Reso noto il raggruppamento

La Lega Serie B ha ufficializzato la composizione dei gironi del Campionato Primavera 2 2026/27, suddiviso come di consueto in due raggruppamenti geografici, Centro-Nord e Centro-Sud. La Salernitana è stata inserita nel Girone B insieme ad Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Frosinone, Latina, Monopoli, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa e Spezia.

La stagione dei granatini prenderà il via il prossimo 22 agosto in casa dell’Udinese, avversaria del primo turno preliminare di Coppa Italia Primavera. Il campionato Primavera, invece, inizierà il 5 settembre e terminerà l’8 maggio. La sosta invernale avrà inizio dopo il turno del 19 dicembre e le squadre torneranno in campo il 9 gennaio. Non si scenderà in campo neanche nel periodo dal 19 settembre al 10 ottobre. Sosta anche il 14 novembre ed il 27 marzo. La post-season comincerà domenica 15 maggio e terminerà domenica 29 maggio per quanto riguarda i play off. I playout cominceranno il 15 maggio con la gara di andata e termineranno il 22 maggio con la sfida di ritorno.