Cavese, ecco due nuovi arrivi: arrivano Distratto e Severino Chiuso l'arrivo dei due classe 2007

Due nuovi ingressi. La Cavese allunga la sua batteria di calciatori under e annuncia gli acquisti di Francesco Distratto e Giovanni Severino. Distratto, nato a Torre del Greco il 20 febbraio 2007, difensore di piede mancino capace di adattarsi a diversi ruoli nella corsia sinistra, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Con i partenopei 29 le presenze tra Under 17 e Primavera, prima d'iniziare la sua carriera tra i "grandi" lo scorso anno con la maglia della Reggina nel Girone I della Serie D. Con gli amaranto 28 le presenze in campionato e 2 assist. Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2028.

Severino, nato a Napoli il 3 febbraio 2007, esterno destro, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell'Udinese, lo scorso anno si è diviso tra la Primavera della Casertana ed il Nola nel girone H di Serie D. Si è legato al club metelliano al 30 giugno 2027