FOTO | Truffano un'anziana, la Polizia recupera oltre 125mila euro di gioielli Avevano sottratto i preziosi fingendosi agenti della questura ma sono stati beccati

La Polizia di Stato ha denunciato due persone con l'accusa di truffa aggravata in concorso ai danni di un'anziana. L'operazione ha consentito il recupero di un ingente quantitativo di monili in oro, successivamente restituiti alla legittima proprietaria.

Il controllo autostradale che ha fatto scattare le indagini

L'attività investigativa ha avuto origine nel corso di un controllo effettuato lungo un tratto autostradale, dove gli operatori della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno fermato un'autovettura con a bordo due persone. Gli approfondimenti eseguiti sul veicolo hanno permesso di rinvenire uno zaino contenente numerosi gioielli in oro, senza poterne giustificare la provenienza.

La truffa del "finto poliziotto" ai danni della vittima

I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire l'intera vicenda, appurando che i preziosi costituivano il provento di una truffa consumata ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alle Forze dell'Ordine che l'aveva indotta a credere di dover sottoporre a verifica i beni di valore custoditi presso la propria abitazione. Poco dopo, una complice si era presentata al domicilio dell'anziana, qualificandosi falsamente come appartenente alle Forze dell'Ordine, riuscendo così a farsi consegnare tutti i monili custoditi in cassaforte prima di allontanarsi rapidamente.

Identificati i responsabili e recuperati gioielli per 125mila euro

L'attività investigativa ha permesso di identificare i presunti responsabili, successivamente riconosciuti dalla vittima, e di recuperare gioielli del valore complessivo stimato in circa 125mila euro, tra cui alcuni oggetti di particolare valore affettivo appartenuti a un familiare della persona offesa. Tutti i preziosi sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

Irregolarità anche per la società di noleggio dell'auto

Gli ulteriori accertamenti hanno evidenziato irregolarità nella gestione dell'autovettura utilizzata dai presunti autori del reato: la denuncia è scattata anche per i responsabili della società di noleggio.