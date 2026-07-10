Baronissi, il Comune attiva la vigilanza privata notturna contro i vandali Il servizio sperimentale sarà operativo fino alla fine di agosto

Il Comune di Baronissi attiverà da domani, 11 luglio, un servizio sperimentale di vigilanza privata finalizzato alla tutela del patrimonio comunale e alla prevenzione di episodi di danneggiamento, vandalismo, intrusioni e comportamenti illeciti ai danni di edifici pubblici, aree sensibili e beni dell’Ente. L’iniziativa, definita con apposito atto di indirizzo approvato dalla giunta comunale, rientra tra le azioni messe in campo dall’amministrazione per rafforzare la salvaguardia dei beni pubblici e il controllo delle aree maggiormente esposte a rischi di degrado, soprattutto nel periodo estivo, quando aumenta la frequentazione degli spazi pubblici e diventa ancora più importante garantire attenzione, monitoraggio e prevenzione. Lo rende noto il Comune in una nota.

Il servizio avrà carattere sperimentale e sarà attivo fino al 31 agosto 2026, nella fascia oraria notturna compresa tra le 23.00 e le 5.00. È previsto un sistema di vigilanza dinamica con due passaggi ogni notte, affidato a Guardie Particolari Giurate, incaricate di effettuare controlli esterni e ispezioni nelle aree individuate come più sensibili e maggiormente esposte ad atti vandalici, tentativi di intrusione o altri episodi che possano arrecare danno al patrimonio pubblico.

L’attività riguarderà in particolare edifici comunali, strutture pubbliche, aree verdi, parchi, beni immobili, impianti e infrastrutture di proprietà dell’Ente, con l’obiettivo di prevenire danneggiamenti e furti e di assicurare un monitoraggio costante dei luoghi di maggiore interesse pubblico. Il servizio sarà svolto da personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dotato di collegamento costante con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza e operativo a bordo di autovetture riconoscibili, così da garantire una presenza visibile e un controllo puntuale nelle ore notturne. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno volto a preservare il patrimonio pubblico, contrastare episodi di inciviltà e garantire maggiore cura degli spazi e delle strutture a disposizione della comunità.

“La tutela del patrimonio comunale è una responsabilità precisa dell’Amministrazione, perché significa difendere beni, strutture e spazi che appartengono all’intera comunità – dichiara la sindaca di Baronissi Anna Petta –. Con questo servizio sperimentale vogliamo rafforzare l’azione di prevenzione e di controllo nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione ai luoghi pubblici più esposti a episodi di vandalismo, danneggiamento o intrusioni. Si tratta di un intervento concreto che punta a proteggere il patrimonio dell’Ente, a salvaguardare il decoro urbano e a garantire una maggiore attenzione verso gli spazi vissuti quotidianamente dai cittadini, soprattutto durante i mesi estivi, quando il territorio è più frequentato e occorre una vigilanza ancora più puntuale”.