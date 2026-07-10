Pistola clandestina nascosta in un pouf: arrestata coppia di conviventi L'operazione dei carabinieri della compagnia di Solofra

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno arrestato una 20enne e un 34enne di Montoro, ritenuti responsabili di fabbricazione e detenzione illecita di arma clandestina, nonché di detenzione abusiva di armi.

La perquisizione nell'abitazione di Fisciano

Ieri i militari dell'Aliquota Operativa hanno eseguito una perquisizione in un'abitazione di Fisciano, dove i due conviventi risultavano di fatto domiciliati. L'attività ha consentito di rinvenire, nascosta all'interno di un sedile contenitore tipo "pouff", una pistola clandestina priva di matricola e perfettamente funzionante, unitamente a un caricatore e a 17 cartucce calibro 6.35 compatibili con l'arma.

Sequestro e arresti domiciliari

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre i due sono stati arrestati ed ora si trovano ai domiciliari.

In corso le indagini sulla provenienza dell'arma

Sono tuttora in corso indagini finalizzate ad accertare la provenienza della pistola clandestina e del relativo munizionamento, nonché a verificare un eventuale impiego dell'arma in episodi criminosi già consumati o in fase di pianificazione.