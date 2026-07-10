Salernitana, Cagnano e Capuano i primi due obiettivi per la difesa Il club granata vuole dare solidità al pacchetto arretrato

Due nomi per dare solidità al reparto difensivo. L’attenzione del direttore sportivo Daniele Faggiano per la nuova Salernitana si concentra sulla difesa. Il dirigente campano spinge per un leader che possa raccogliere l’eredità di Vladimir Golemic. In rosa ci sono Matteo Arena e anche Galo Capomaggio, jolly che Cosmi vuole studiare in ritiro nel ruolo di stopper ma la volontà è quella di inserire maggiore esperienza. Per questo motivo, il club aveva bloccato Marco Capuano, svincolatosi dalla Ternana e con il quale c’era stato più di un contatto per cercare l’intesa.

Cagnano in vantaggio su Celli

Per il ruolo di braccetto sinistro, la Salernitana va a caccia di un elemento in grado di interpretare il ruolo come Armando Anastasio e con possibilità di sostituire Luca Villa. In vantaggio c’è Andrea Cagnano, jolly dell’Avellino che è in uscita. Il calciatore ha un accordo di massimo con la Salernitana ma aspetta segnali dalla B. Il club granata punta però prima ad alleggerire un reparto che annovera anche i rientranti Lovato e Ghiglione. Insegue Alessandro Celli, bloccato da Faggiano dopo lo svincolo dal Catania.