Operaio cade da un escavatore durante i lavori: ricoverato in codice rosso Sull'episodio indagano i carabinieri

Un operaio di 50 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella località Pantana, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto mentre stava scendendo da un escavatore. Dopo aver perso l’equilibrio, avrebbe urtato la parte meccanica del mezzo per poi finire nel fossato sottostante.

L’operaio è stato soccorso dal personale del 118, stabilizzato sul posto e trasferito in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Avrebbe riportato un trauma toracico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.