Orrore ad Eboli: trovato un cadavere carbonizzato, indagini in corso L'allarme è scattato in nottata in via Contrada Bivio Cioffi

Orrore ad Eboli dove nella notte è stato ritrovato un corpo carbonizzato. L'allarme è scattato intorno alle 3 quando è giunta al 118 una richiesta di soccorso in via Contrada Bivio Cioffi da parte di un passante che aveva notato un incendio in un'area interpoderale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari dell'associazione "Vopi" di Pontecagnano Faiano. I soccorritori si sono ritrovati di fronte ad uno scenario tragico: sul terreno, infatti, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona che, da un primo e sommario esame, sarebbe di sesso maschile.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Sul posto anche il medico legale ed i militari della scientifica del comando provinciale che sono al lavoro per effettuare tutti i rilievi ed identificare la persona. Sulla vicenda al momento vige il più stretto riserbo da parte degli investigatori che non escludono nessuna ipotesi, compresa quella di una morte per cause violente.