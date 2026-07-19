Salernitana, ecco i primi gol: oggi test con il Cittareale Alle ore 17:30 i granata scendono in campo per la prima amichevole stagionale

Il duro lavoro iniziato nella giornata di martedì, gli occhi attenti dell’ad Pagano, del ds Faggiano e le prime considerazioni di Serse Cosmi. La Salernitana accelera, cambia passo dopo i primi giorni di lavoro incessante e ora si prepara a scaldare i suoi bomber. Alle ore 17:30 è tempo di test amichevole, con la sfida al Cittareale fondamentale per sciogliere i muscoli, ritrovare confidenza con il gol.

Volti nuovi

Gli occhi di Cosmi e dei tifosi che arriveranno a Cascia andranno sicuramente anche sui nuovi arrivati. C’è curiosità su Galeotti, estremo difensore che al momento è considerato il nuovo portiere titolare, in attesa però di capire che direzione prenderà il mercato. Llano invece è considerato un titolare sulla corsia destra, ancora a caccia di un padrone, mentre Djibril è il rinforzo scelto a centrocampo per dare sostanza. Non dovrebbe prender parte al test Gyabuaa, ancora alle prese con i guai fisici che lo hanno limitato nei giorni scorsi.