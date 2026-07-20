Luca Esposito, ucciso e poi dato alle fiamme: si scava nella vita privata Inquirenti al lavoro: domani è in programma l'autopsia che potrebbe essere decisiva

Si terrà domani, nell'obitorio di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo del giornalista salernitano Luca (all'anagrafe Luigi) Esposito, trovato ieri, carbonizzato, in un terreno agricolo nella prossimità della strada statale 7 bis, in una zona periferica e isolata dello stesso comune.

Disposto l'accertamento della Procura

L'accertamento è stato disposto dalla Procura di Salerno nell'ambito delle indagini che, dopo il primo esame sul cadavere effettuato dal medico legale, puntano a stabilire l'orario e le cause della morte.

Il giallo del bossolo

Secondo alcune informazioni finora non confermate, nelle vicinanze del corpo sarebbe stato trovato un bossolo d'arma da fuoco.

L'ipotesi di omicidio e le indagini dei carabinieri

Le indagini dei carabinieri, coordinate dall'ufficio inquirente guidato dal procuratore Raffaele Cantone, ipotizzano un omicidio e proseguono senza sosta. Nell'area in cui è stato trovato il corpo non risulta la presenza di telecamere che avrebbero potuto riprendere gli ultimi istanti di vita del 53enne.

Il profilo della vittima

Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito, giornalista sportivo che non si occupava di fatti di cronaca nera o giudiziaria. Al momento, comunque, non si esclude alcuna pista.