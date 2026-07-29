Spaccio di droga proveniente dal Sud America, altri due arresti a Salerno Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 180 chili di cocaina

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, sotto li coordinamento della Dda di Salerno, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di due persone a cui sono contestati i reati di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente ai fini di successivo spaccio.

Il provvedimento, emesso all'esito di interrogatorio preventivo, si inserisce nell'ambito di una più ampia indagine condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno relativa ad un'associazione dedita all'importazione in Italia, per il tramite di vettori marittimi, di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti provenienti dal Sud America; nell'ambito di tale indagine, lo scorso 26 maggio, veniva data esecuzione ad una prima ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di altre persone per il reato di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro oltre 180 chili di cocaina, transitati presso lo scalo marittimo salernitano.

