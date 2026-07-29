Salernitana, il Catania bussa ancora per Gyabuaa: Faggiano non apre al prestito Gli etnei provano a sfruttare la situazione e strappare un accordo, Faggiano pensa a contropartite

Il rientro in gruppo. Il fastidio al piede sembra passato. Le sirene di mercato invece, quelle no, proprio non vogliono spegnersi. Emmanuel Gyabuaa e la Salernitana entrano nel mese più caldo. Agosto sarà foriero di novità. Club e calciatore dovranno decidere se darsi un'altra chance oppure accelerare per la cessione. La volontà del mediano sembra chiara: dopo le frizioni con il tecnico Cosmi, il centrocampista valuta di mettersi in mostra altrove. La Salernitana però, fresca di un riscatto da 400mila euro versati nelle casse dell'Atalanta, vuole monetizzare dall'addio del calciatore.

Il Catania c'è

Tra i club maggiormente interessati al mediano c'è il Catania. Gli etnei, su volere del tecnico Longo, sono pronti a sfoderare l'assalto vincente ma al momento c'è distanza dalle richieste della Salernitana. Il prestito con diritto di riscatto è formula che non convince il ds Faggiano, pronto invece ad aprire ad uno scambio, con i nomi di Lunetta e Cicerelli che stuzzicano il club granata, meno gli etnei. Sullo sfondo c'è anche il Mantova di Modesto che conosce bene Gyabuaa ma al momento non intenzionato a versare cifre per mettere le mani sul centrocampista.