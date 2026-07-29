Salernitana, D'Ursi per l'attacco. E Verdi si propone La punta del Sorrento è il preferito di Faggiano e Cosmi. L'ex Verdi vuole un'altra chance

Una vecchia fiamma. La Salernitana non abbandona l'idea che porta ad Eugenio D'Ursi. L'attaccante del Sorrento è in cima alle preferenze del ds Daniele Faggiano e del tecnico Serse Cosmi per rinforzare l'attacco. Nuovi contatti con il Sorrento, dopo l'inserimento anche del Bari sulla punta. Il calciatore ha aperto al trasferimento in granata ma serve l'accordo tra i club. D’Ursi si è imposto a suon di reti come tra gli attaccanti principi della categoria. L’attaccante del Sorrento va a caccia di una chance per potersi giocare le sue possibilità per lasciare il segno anche nella corsa alla serie B. Il club granata lo valuta come seconda punta in grado di poter agire insieme ad uno fra Lescano e Ferrari.

Capitolo trequartisti

Nelle ultime ore, le sirene del mercato hanno riaperto anche il libro dei ricordi. Simone Verdi non ha mai fatto mistero di voler ritornare ad indossare la maglia della Salernitana dopo il miracolo 7%. Non ne fa una questione di categoria ma le cifre, quelle sì, sottolineano una certa distanza tra richiesta e offerta. Faggiano per la trequarti continua a sognare Ferraris ma il Pescara ha offerto un triennale al suo asso per prolungare il contratto in scadenza nel giugno 2027. Manconi può essere soluzione pronta a sbloccarsi appena il Benevento ufficializzerà l'arrivo di Cherubini sulla trequarti. Il Cagliari sonda il terreno per Cavuoti, promettente classe 2003 alla ricerca di un prestito per maturare dopo l'esperienza col Bari in B.