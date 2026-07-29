Euro2032, l'annuncio di De Luca: "Salerno esempio quasi unico in Italia" La risposta al capogruppo PD Acampora: "Polemiche da Napoli? Non facciamo cabaret"

“Viviamo questa candidatura con grande serenità perché siamo sicuri dei lavori che andranno avanti comunque”. Vincenzo De Luca annuncia la candidatura di Salerno per Euro2032. E al termine della conferenza stampa tenutasi in Palazzo di Città aggiunge: “Abbiamo presentato due cose: il programma di Salerno città dello sport perché credo che sia importante per i nostri giovani. E’ un programma ambizioso ma stiamo facendo di tutto. A questo si aggiunge anche il restyling dello stadio Arechi e del campo Volpe. Abbiamo cercato di aggiungere anche la proposta che avanzeremo alla Uefa per candidare Salerno per i prossimi Europei. Presenteremo il dossier che riguarda gli impianti ma anche la mobilità, il sistema alberghiero per accogliere delegazioni di altre paesi. Siamo la città che è più avanti sulla questione impiantistica sportiva”. Poi sui fondi: "Sono lì, c’è uno spostamento dei capitoli ma non dei soldi. E’ un passaggio formale, siamo tranquilli”.

Sullo ‘scontro’ con Napoli

Sulle battute del capogruppo PD Acampora che aveva commentata quella di Salerno come candidatura divisa, arriva la risposta caustica di De Luca: “Non so chi è, non m’intendo di cabaret, andiamo avanti”.

Lavori anche al Vestuti

De Luca aggiunge: “Stiamo aspettando anche i Fondi di Coesione per lo stadio Vestuti. Inoltre faremo anche il pattinodromo nella parte dell’Arbostella. Provate ad immaginare: il Palazzetto dello Sport, il pattinodromo, un nuovo stadio come l’Arechi e poi il Volpe”. De Luca annuncia anche un confronto a breve con il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma per l’impiantistica di quartiere: “Avrò un contatto con lui, voglio capire cosa ha intenzione di fare per una città così come importante come la nostra”. Inoltre De Luca ha annunciato lavori anche sui campi da tennis e alla piscina Vitale, sottolineando anche l’intenzione di parlare con i privati per la gestione della struttura.