Blitz della Polizia a Mariconda: scoperto market dela droga Arrestato un 37enne, l'intervento grazie alla segnalazione su Youpol

Lo scorso 27 luglio la Polizia di Stato, con operatori della Squadra Mobile della Questura di Salerno, nell'ambito di un'attività rivolta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere cittadino di Mariconda, ha proceduto all'arresto di un 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una segnalazione pervenuta alla Questura, attraverso l'applicativo "Youpol", la Squadra Mobile avviava immediati accertamenti che consentivano di individuare, a seguito di perquisizione, nella disponibilità dell'indagato circa 240 grammi di cocaina, oltre 2 chili e mezzo di marijuana, 10 grammi di hashish e 250 grammi di ketamina, unitamente a materiale per li confezionamento della sostanza e la somma contante di euro 4.965,00, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell'attività delittuosa.