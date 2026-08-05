Inferno in autostrada: due incidenti, diversi feriti tra cui una bimba

Lamiere accartocciate e paura: si è resa necessaria la chiusura dell’autostrada in direzione nord

inferno in autostrada due incidenti diversi feriti tra cui una bimba
Pontecagnano Faiano.  

Mattinata infernale sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra Montecorvino Pugliano e Pontecagnano, in direzione Nord. 

In due incidenti a poca distanza l'uno dall'altro sono rimaste coinvolte 3 automobili e due mezzi pesanti. 

Il bilancio complessivo è di tre persone ferite: un uomo e una donna di 50 anni, oltre ad una bambina. 

L'impatto è stato particolarmente violento e alcuni dei veicoli coinvolti sono andati quasi del tutto distrutti. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia stradale e le ambulanza del Vopi e della Croce Verde, che hanno soccorso e trasferito in ospedale le persone ferite. 

Un vero e proprio inferno di lamiere che ha portato alla chiusura dell'autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Nord, per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Inevitabili i gravi disagi per la circolazione. 

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