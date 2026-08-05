Inferno in autostrada: due incidenti, diversi feriti tra cui una bimba Lamiere accartocciate e paura: si è resa necessaria la chiusura dell’autostrada in direzione nord

Mattinata infernale sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra Montecorvino Pugliano e Pontecagnano, in direzione Nord.

In due incidenti a poca distanza l'uno dall'altro sono rimaste coinvolte 3 automobili e due mezzi pesanti.

Il bilancio complessivo è di tre persone ferite: un uomo e una donna di 50 anni, oltre ad una bambina.

L'impatto è stato particolarmente violento e alcuni dei veicoli coinvolti sono andati quasi del tutto distrutti. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia stradale e le ambulanza del Vopi e della Croce Verde, che hanno soccorso e trasferito in ospedale le persone ferite.

Un vero e proprio inferno di lamiere che ha portato alla chiusura dell'autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Nord, per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Inevitabili i gravi disagi per la circolazione.