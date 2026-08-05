Salernitana, Faggiano non molla le piste Capuano e Vallocchia I due ex Ternana appaiano occasioni di mercato da sfruttare per rimpinguare la rosa

Un rinforzo per reparto. Se per l'attacco l'arrivo di D'Ursi appare ormai imminente, per la Salernitana c'è da fare i conti anche con la necessità di completare la rosa alla luce anche delle tante uscite che Faggiano sta provando a realizzare. In difesa, dopo Heinz e Zoia, manca il perno centrale. Serve l'erede di Golemic, un califfo in grado di assicura esperienza e grande lettura tattica. La Salernitana ha ripreso a lavorare per Marco Capuano. Il calciatore apre alla destinazione dopo i sondaggi di inizio estate ma è fermo sulla richiesta di un biennale, al momento considerato uno scoglio per il club granata. Più indietro le suggestioni Gyomber e Ferrari, quest'ultimo bramoso di ritornare in Italia proprio come lo slovacco che ha fatto il suo occhiolino ai granata.

Vallocchia nel mirino

Da un ex Ternana ad un altro svincolatosi dalle Fere dopo il fallimento. Vallocchia è il nome forte per il centrocampo. La Salernitana lo ha avvicinato nelle scorse settimane, prima di riflettere sui calciatori in rosa, riaprendo le porte a Gyabuaa e Capomaggio. Con Carriero e Varone al passo d'addio, la Salernitana potrebbe ritornare all'assalto anche alla luce della defezione pesante di De Boer almeno fino ad ottobre.