Ex Salernitana, Bollini in Nazionale: sarà il vice di Mancini

Un ex Salernitana in tandem con Roberto Mancini per guidare la Nazionale. Manca solo l'ufficialità ma toccherà all'ex Alberto Bollini affiancare Mancini nel suo ritorno sulla panchina dell'Italia. Per l'ex Lazio e Salernitana una promozione dopo l'esperienza con l'under 19. Per Bollini si tratta di un ritorno nel progetto di Mancini: il tecnico lo aveva già individuato nel 2023 prima del trasferimento in Arabia Saudita.
A Coverciano farà ritorno anche Gabriele Oriali, storico collaboratore di Mancini e reduce dall'esperienza al Napoli con Antonio Conte. Nello staff saranno presenti anche Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi, Giacomo Ceci e Marco Roccati, mentre Leonardo Bonucci è destinato a ricoprire un ruolo da collaboratore tecnico.
Fonte foto: Figc