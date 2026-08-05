Salernitana, tre cessioni ad un passo. Rebus Ghiglione Su Carriero inserimento del Ravenna. Per Faggiano c'è il nodo Ghiglione da sistemare

Non solo entrate. L'obiettivo di Daniele Faggiano è liberare risorse per permettere alla Salernitana di poter mettere le mani su nuovi calciatori. Dopo il messaggio forte con l'esclusione di diversi big dal ritiro in Calabria, ora è il momento di accelerare sul fronte cessioni. Con il Perugia si completerà un doppio affare. Il Grifo, di proprietà ora dei Gaucci, definirà nelle prossime ore gli arrivi di Ettore Quirini e Giuseppe Carriero. Attenzione soprattutto alla figura del secondo, con tanto di inserimento nelle ultime ore del Ravenna per provare a mettere le mani sull'ex Trapani. Gli emiliani hanno nel mirino anche il difensore Filippo Berra, per il quale il Foggia ha già un accordo con la Salernitana e attende il via libera del calciatore.

Rebus Ghiglione

Difficile invece trovare una soluzione per Paolo Ghiglione. Il calciatore, legato alla Salernitana da un contratto di 370mila euro a stagione, non riesce a trovare opportunità in serie B. Il Mantova si è sfilato, l'Ascoli nicchia. La Salernitana apre anche ad una possibile risoluzione del contratto ma avrebbe bisogno di poter chiudere una triangolazione, ripetendo col Padova quanto successo per Lovato.