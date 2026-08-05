Ruba smartphone da un furgone in Piazza Vittorio Veneto: 26enne denunciato L'uomo è stato rintracciato dal reparto motociclisti della Polizia municipale

Nella giornata di ieri, agenti del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale di Salerno sono intervenuti in Piazza Vittorio Veneto, dove hanno rintracciato un cittadino di 26 anni, di nazionalità marocchina, che si era impossessato di uno smartphone sottratto dall'interno di un furgone in sosta.

Il telefono è stato immediatamente recuperato e restituito al legittimo proprietario. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato numerosi precedenti di polizia a carico dell'uomo e la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

Al termine delle procedure di identificazione, il soggetto è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per le violazioni previste dal Testo Unico sull'Immigrazione e per il reato di danneggiamento, oltre a essere destinatario di un nuovo ordine di allontanamento emesso dal Questore di Salerno.

Proseguono i controlli dei caschi bianchi sul territorio cittadino per garantire la sicurezza.