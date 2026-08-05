Salernitana-D'Ursi, ci siamo: manca il via libera di Iervolino Il centravanti del Sorrento è sempre più vicino ai granata

Affare impostato. La Salernitana è ad un passo da Eugenio D'Ursi. Il club granata e il Sorrento hanno definito l'accordo e sono vicinissimi a poter annunciare la chiusura della trattativa. La Salernitana verserà una cifra che si aggira sui 100mila euro nelle casse dei rossoneri, disposti a cedere il proprio bomber dopo aver sondato la volontà del calciatore, bramoso di mettersi alla prova con una maglia prestigiosa come quella granata, al culmine di una stagione andata in archivio lo scorso maggio con i crisi del trascinatore con ben 15 gol realizzati e fondamentali per il discorso salvezza.

Manca il via libera di Iervolino

La palla ora passa a Danilo Iervolino che, come per ogni trattativa, dovrà mettere il suo timbro e finalizzare il lavoro svolto da Daniele Faggiano. La Salernitana si è spinta versando soldi al Sorrento perché consapevole del valore del calciatore e della grande utilità all'interno del reparto offensivo, possibile spalla di Lescano o uno dei due trequartista in caso di 3-4-2-1.