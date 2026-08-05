Piano di gestione forestale, presentato il bando per il patrimonio boschivo Confronto "itinerante" con le associazioni di categoria

Si è tenuto ieri mattina a Salerno, presso la Sala Riunioni degli Uffici Agricoltura della Regione Campania in Via Clark a Salerno, l’incontro di presentazione del Bando regionale destinato alla redazione dei “Piani di Gestione Forestale”, un bando più che mai fondamentale per l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale (SFN) sul territorio regionale. L’incontro ha rappresentato la seconda tappa del ciclo itinerante di cinque appuntamenti organizzati presso gli uffici provinciali della Regione Campania per illustrare capillarmente le opportunità offerte dalla misura e promuovere una gestione sostenibile, coordinata e multifunzionale del patrimonio boschivo e montano della Campania.

Nel corso dell'incontro sono stati analizzati i dettagli tecnici, i requisiti d'accesso e gli obiettivi operativi del bando, rivolto in modo specifico a Comuni, Enti e soggetti pubblici o a finalità pubblica, oltre ai soggetti gestori di beni collettivi. I lavori si sono aperti con l'introduzione del Dirigente della Sede Provinciale, Claudio Ansanelli, seguita dall'intervento di Alberto Mattia, Funzionario Responsabile Regionale per la Pianificazione Forestale, che ha illustrato gli aspetti metodologici e procedurali per la stesura dei piani. Ampio spazio è stato dedicato al confronto con le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali e i rappresentanti dei Comuni del territorio. A trarre le conclusioni dei lavori è stata la Prof.ssa Maria Serluca, Assessora all’Agricoltura della Regione Campania, che ha evidenziato il valore strategico della pianificazione forestale per la tutela e la valorizzazione socio-economica del territorio.

Il ciclo di incontri sul Bando per la Gestione Forestale proseguirà nei prossimi giorni interessando le altre province della regione: oggi, 5 agosto, alle ore 10.30 l'appuntamento sarà presso la sede provinciale di Caserta, mentre nella giornata di giovedì 6 agosto si svolgeranno le ultime due tappe, rispettivamente a Benevento alle ore 10.00 e a Napoli alle ore 15.00.

